Доллар снова штормит. Эксперт предсказывает невероятное изменение курса

Невероятное изменение курса доллара предсказал россиянам экономист Александр Разуваев. В интервью Teleprogramma.pro он предположил, что доллар снова будет штормить.

«К президентским выборам (выборы президента РФ, согласно действующему законодательству, должны пройти в марте 2024 года, — прим. «Мослента.Онлайн») доллар может дойти до 80 рублей, а то и спуститься ниже», — заявил эксперт.

На укрепление рубля влияет продажа валют экспортерами, мировые цены на нефть и повышение ключевой ставки Центробанка. Конфликт на Ближнем Востоке, по мнению Разуваева, либо благоприятно скажется на курсе рубля, либо никак не повлияет на него — негативных последствий для национальной валюты в любом случае не ожидается.

Ранее минимальный курс доллара до конца 2023 года назвал экономист Константин Церазов.