Молчит и еле моргает. Долина шокировала поклонников новым видео

«Не понимаю, у нее инсульт? Каков посыл видео?», «А что с декольте? Его прятать нужно, а не выставлять напоказ», «Не пойму, почему она моргает так странно? Глаза со всех сторон в кучку сжимаются, как будто жмурится», «Думаю, случайно выложила. Сидела, любовалась собой», «Пластика дает о себе знать», — прокомментировали юзеры.

Ранее Лариса Долина усомнилась в легендарности Юрия Шатунова.