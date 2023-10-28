18:50, 28 октября 2023
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Молчит и еле моргает. Долина шокировала поклонников новым видео
Известная российская певица шокировала поклонников своим новым видео. В соцсетях артистка поделилась роликом, на котором в течение почти минуты молча смотрит в камеру, еле моргает и двигает губами. Видео опубликовали в Telegram-канале «Светские хроники».
«Не понимаю, у нее инсульт? Каков посыл видео?», «А что с декольте? Его прятать нужно, а не выставлять напоказ», «Не пойму, почему она моргает так странно? Глаза со всех сторон в кучку сжимаются, как будто жмурится», «Думаю, случайно выложила. Сидела, любовалась собой», «Пластика дает о себе знать», — прокомментировали юзеры.
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