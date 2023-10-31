Опасно ли долго спать в выходные? Доктор Мясников дал ответ

Проблемы со сном могут привести к серьезным заболеваниям, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. В новом выпуске программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он посоветовал строго следовать режиму и призвал не спать долго в выходные дни.

Известный доктор подчеркнул: несоблюдение режима сна и бодрствования может привести к гипертонии, сахарному диабету, снижению иммунитета и даже онкологии.

«Практически вся работа внутренних органов подчинена циркадным ритмам — циклам продолжительностью 24 часа, которые работают в фоновом режиме и поддерживают основные функции организма. Так, каждый гормон вырабатывается в строго определенное время», — заявил он.

Мясников пояснил, что большое влияние на циклы оказывает свет: днем он подает сигнал мозгу о выработке необходимых для бодрствования гормонов, а вечером, когда солнце уходит, организм вырабатывает мелатонин — гормон, помогающий заснуть и восстановиться за ночь.

«Если же вечером мы засыпаем с включенным светом или если просыпаемся и сразу включаем яркий свет, мы сдвигаем биологические часы», — сказал теледоктор.

Он посоветовал засыпать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Идеальное время пробуждения — 6:00, а отхода ко сну — 22:00, отметил врач.