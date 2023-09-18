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10:01, 18 сентября 2023
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Доктор Щербатова дала советы по борьбе с выпирающим животом

Доктор Щербатова дала советы по борьбе с выпирающим животом

© Фото: Unsplash

Советы по борьбе с выпирающим животом женщинам старше 45 лет дала в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, врач-дерматохирург, челюстно-лицевой хирург, дерматокосметолог, руководитель и главный врач клиники Юлия Щербатова.

«Даже у самой худенькой женщины на животе должно быть какое-то количество жира — это наша терморегуляция и гормональный баланс. Но с возрастом этот жир начинает расти, как на дрожжах», — заметила доктор.

Увеличение размера живота, по ее словам, связано с последствиями падения уровня половых гормонов — в частности, со снижением чувствительности к инсулину, развитием инсулинорезистентности и нарушением метаболизма.

Щербатова призвала страдающих такой проблемой женщин посетить эндокринолога: специалист назначит курс лечения.

Справиться с жировыми отложениями помогают бесконтактная радиочастотная терапия, ударно-волновая терапия и липолитическая терапия.

«Все это очень хорошо справляется с задачей, скорость накопления жира начинает отставать от скорости липолиза. Проще говоря, организм начинает больше расщеплять, чем копить. И если делать процедуры курсом два раза в год, то момент, когда вы начнете ходить "животом вперед" в вашей жизни вообще не наступит», — рассказала Щербатова.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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