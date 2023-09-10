Доктор Щербатова перечислила процедуры для подготовки к пластической операции

Важные процедуры для подготовки к пластической операции перечислила в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, врач-дерматохирург, челюстно-лицевой хирург, дерматокосметолог, руководитель и главный врач «Клиники Щербатовой» Юлия Щербатова.

«Чтобы операция прошла хорошо, ваши ткани должны быть максимально здоровы. Не должно быть никакого отека, особенно старого хронического застоя. У вас должен быть максимально эффективный коллагеногенез, потому что тканям после травмы предстоит сформировать полноценный каркас, вырастить новые коллагеновые сети, нормальный рубец и так далее», — заявила она.

Щербатова посоветовала пациентам посетить эндокринолога, чтобы исключить наличие анемии, инсулинорезистентности, гипотериоза, метаболического синдрома, гипотиреоза, ожирения.

«Перед операцией коллагеногенез можно простимулировать, а состояние тканей значительно улучшить. За это отвечает аппаратная косметология», — отметила врач.

Так, курс микротоков перед операцией может помочь избежать сильных послеоперационных отеков. Улучшить состояние кожи помогает также ультразвук.

Хирург также порекомендовала пройти курс биоревитализации, причем процедуры рассчитать так, чтобы начать за два месяца до операции, а закончить — за неделю.