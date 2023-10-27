Аллергия или инфекция? Поставить диагноз поможет цвет соплей!

Способы отличить аллергию от инфекции раскрыл в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус. По словам доктора, симптомы у разного рода заболеваний схожи, но только на первый взгляд. Например, имеет значение цвет соплей.

«Аллергические проявления — это в основном насморк, заложенный нос и красные глаза. Вирусные и инфекционные заболевания сопровождаются также интоксикацией — наличием температуры, ломоты в суставах и общего дискомфорта. При аллергии температура бывает крайне редко», — заявил Продеус.

Характер выделений из носа при аллергии и простуде разный, добавил медик. Так, в первом случае из носа течет «жидкая водичка», а во втором выделения чаще всего имеют беловато-желтоватый или желтовато-зеленоватый цвет.