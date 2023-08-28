Доктор Павлова заявила о смертельной опасности пивного живота

О смертельной опасности пивного живота заявила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Доктор пояснила, что если у человека, помимо лишнего веса, наблюдаются повышенные давление, уровень сахара и холестерина, то риск возникновения инсульта и инфаркта увеличивается на треть.

Врач отметила, что проблемы со здоровьем могут начаться у мужчин, если окружность их талии превышает 102 сантиметра, у женщин — 88 сантиметров. К появлению висцерального жира на животе приводит не только неправильное питание, но и недостаток сна, подчеркнула специалист. Так, один недостающий час может увеличить массу тела на 12,1 грамма.