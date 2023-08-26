Доктор Павлова развеяла популярный миф о ягодах

Популярный миф о ягодах развеяла в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

Специалист отметила: многие уверены, что употребление ягод способствует похудению, поэтому едят их в больших количествах. А недавно даже начала набирать популярность новая диета — арбузная.

«Но на ягодах вы не похудеете! Зато растянуть желудок и запастись жиром сможете легко», — заявила Павлова.

Врач объяснила, что в ягодах много фруктозы, которая служит для накопления энергии — то есть жира. По этой причине есть их следует в небольших количествах.

«Ягоды очень полезны, не нужно отказываться от них совсем! Но меру надо знать», — посоветовала она.

Павлова уточнила, что ягоды нужно есть в первой половине дня и не на голодный желудок — после сытного завтрака или обеда, включающего достаточное количество белка. Дневная норма ягод — один небольшой стакан.