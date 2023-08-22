Доктор Павлова предупредила россиян об опасности пива

Об опасности пива предупредила россиян в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

Она отметила, что многие люди начинают пить пиво литрами, начитавшись в интернете статей о пользе пенного напитка для кожи и волос. Однако, несмотря на содержание витаминов группы В, А и Е, пиво приносит больше вреда, нежели пользы.

Пиво намного чаще, чем крепкие напитки, доводит людей до алкоголизма. Оно также способствует развитию ожирения в разы быстрее, чем еда.

«Более того, этот напиток воздействует на способствующие конвертации тестостерона в эстрогены ферменты. Жировая ткань перераспределяется по женскому типу — и у мужчин вырастает грудь», — рассказала Павлова.

Употребление пива также увеличивает риски онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, добавила эндокринолог.

Ранее Павлова предупредила о скрытой опасности орехов.