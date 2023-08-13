Доктор Павлова предупредила о скрытой опасности орехов

О скрытой опасности орехов предупредила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

«Все знают, что нужно ограничивать себя в случае с конфетами и хлебобулочными изделиями, но мало кто знает о скрытой опасности орехов. Кажется, что стоит съесть горсть и будешь только здоровее, но для реальной пользы достаточно лишь несколько орешков. Ведь они нереально жирные!» — заявила Павлова.

Доктор уточнила, что, к примеру, в 100 граммах фундука содержится около 650 килокалорий, а в 100 граммах миндаля — 716 килокалорий. «По ощущениям это легкий перекус, а на деле — будто полноценный обед из трех блюд, которым вы не наелись», — заметила она.

Специалист добавила, что от переедания орехов возможен дефицит минералов в организме, ведь это лакомство содержит много фитиновой кислоты, нейтрализовать которую стоит методом замачивания. Она порекомендовала употреблять в день не более 30 граммов орехов.