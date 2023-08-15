Доктор Павлова назвала самые вредные для человека продукты

Самые вредные для человека продукты в своем Telegram-канале назвала, ссылаясь на список ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

Так, к одним из самых опасных продуктов для организма можно отнести бекон, ветчину, сосиски и другие мясные деликатесы. Эти продукты изготовлены путем соления, ферментации, копчения или других процессов для улучшения вкуса или сохранности. Такие канцерогены могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. А риск возникновения рака кишечника вырастает на 18 процентов, пояснила специалист.

Также вредны для здоровья белый хлеб, крекеры, макароны и белый рис. Их употребление приводит к инсулинорезистентности и далее к диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям, продолжила эндокринолог.

К возникновению рака может также приводить мясо на гриле. При высоких температурах оно выделяет опасные соединения. Опасность представляют также продукты с высоким содержанием трансжиров: бургеры, картошка фри, сладкое, выпечка, куриные крылышки. Их присутствие в рационе приводит к воспалениям, заболеваниям сердца, инсультам, диабету, рубцам на печени, рассказала Павлова.