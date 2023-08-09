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04:01, 09 августа 2023
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Доктор Павлова назвала основные причины возникновения неприятного запаха пота

Доктор Павлова назвала основные причины возникновения неприятного запаха пота

© Фото: Becca Matimba / Unsplash

Основные причины, по которым у человека может появиться неприятный запах пота в своем Telegram-канале назвала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Так, при наличии сахарного диабета пот может иметь запах ацетона или груши, а при патологии почек — запах аммиака. Уксусный, кислый запах может появляться при нехватке витамина D или туберкулезе. На проблемы с желудком или кишечником указывает запах вареного яичного белка или серы, а на заболевания печени — запах хлора или свежей рыбы.

Помимо этого, неприятный запах пота может появляться и из-за употребления некоторых продуктов. Например, брокколи, цветная капуста, чеснок, лук, карри и тмин также может давать запах серы. А свекла, соя и шпинат — запах рыбы. Неприятный аромат может появиться и после выпитого кофе или алкоголя, рассказала эндокринолог.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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