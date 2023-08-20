Эндокринолог Павлова назвала главную опасность цикория

Главную опасность цикория в своем Telegram-канале назвала известная врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Эксперт пояснила, что при употреблении этого напитка в организме могут образовываться газы, что приводит к появлению метеоризма. Кроме того, он становится вредным при добавлении в него молока и сахара, уточнила врач.

Помимо этого, в цикории содержаться бета-фруктаны, поэтому этот напиток противопоказан пациентам с язвенным колитом и болезнью Крона.