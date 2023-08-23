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02:31, 23 августа 2023
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Доктор Павлова назвала безопасную замену сахару

Доктор Павлова назвала безопасную замену сахару

© Фото: Yosef Futsum / Unsplash

Безопасную замену сахару в своем Telegram-канале назвала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. По ее словам, полезной альтернативной сахарау может стать стевия.

В чай или кофе вместо сахара можно также добавлять эритрит (эритрол) или сукралозу. Эти пищевые добавки не повышают уровень сахара в крови и не влияют на углеводный обмен, пояснила доктор.

Специалист порекомендовала не заменять сахар фруктозой, медом, сиропом кукурузным, топинамбура и агавы, а также тростниковым сахаром, так как эти добавки нельзя

При этом специалист добавила, что фруктоза, мед, сироп кукурузный, топинамбура и агавы, а также тростниковый сахар не являются полезной и безопасной альтернативой обычному сахару.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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