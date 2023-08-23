Доктор Мясников заявил о скрытой опасности боли в колене

О скрытой опасности боли в колене в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор пояснил, что боль в колене может быть одним из важнейших симптомов гепатита В и призвал сразу проверяться у врача. Кроме того, гепатит может поразить печень, щитовидную железу и почки, а также стать причиной развития рака крови и артрита, подчеркнул специалист.