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05:31, 23 августа 2023
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Доктор Мясников заявил о скрытой опасности боли в колене

Доктор Мясников заявил о скрытой опасности боли в колене

© Фото: Lucaxx Freire / Unsplash

О скрытой опасности боли в колене в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор пояснил, что боль в колене может быть одним из важнейших симптомов гепатита В и призвал сразу проверяться у врача. Кроме того, гепатит может поразить печень, щитовидную железу и почки, а также стать причиной развития рака крови и артрита, подчеркнул специалист.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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