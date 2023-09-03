Доктор Мясников развеял популярный миф об оливковом масле

Популярный миф об оливковом масле развеял врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он заявил, что этот продукт не помогает очистить печень.

«Мы не можем почистить печень, мы можем ей не вредить», — пояснил доктор.

Мясников перечислил полезные свойства оливкового масла: оно содержит полиненасыщенные жирные кислоты, его употребление уменьшает риск диабета и проблем с сердцем. Однако этот продукт увеличивает риски артритов и ухудшает течение ревматоидного артрита.