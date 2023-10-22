Доктор Мясников развеял популярные мифы о вреде кофе

Популярные мифы о вреде кофе развеял в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, напиток не только не несет негативного воздействия на организм, но и благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и печени.

Доктор пояснил, что в кофе содержится много полезных веществ, которые сокращают риски развития инфаркта, аритмии, гипертонии, диабета, болезни Паркиносона. Пациентам, страдающим заболеваниями печени эксперт посоветовал выпивать по три-четыре чашки кофе в день для предотвращения образования цирроза и рака.