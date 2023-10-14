Люди
20:00, 14 октября 2023
1 мин.

Доктор Мясников рассказал об опасности красных родинок

Доктор Мясников рассказал об опасности красных родинок

© Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Об опасности красных родинок рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» специалист заявил, что такие родинки не представляют угрозы здоровью.

Доктор пояснил, что красные родинки называются ангиомами, чаще всего такие новообразование не перерастают в рак. Однако, чтобы исключить риск развития патологии эксперт порекомендовал обратиться к специалисту.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.