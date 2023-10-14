Доктор Мясников рассказал об опасности красных родинок

Об опасности красных родинок рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» специалист заявил, что такие родинки не представляют угрозы здоровью.

Доктор пояснил, что красные родинки называются ангиомами, чаще всего такие новообразование не перерастают в рак. Однако, чтобы исключить риск развития патологии эксперт порекомендовал обратиться к специалисту.