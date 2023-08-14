Доктор Мясников раскрыл причины судорог ног

Причины судорог ног раскрыл врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. Он отметил, что схваткообразные боли и подергивания в голенях могут быть симптомом недостатка магния и железа в организме.

Судороги также возникают из-за структурных изменений стопы, проблемах с щитовидной железой, диабета и ревматологических болезней. Причиной неприятных ощущений могут стать водно-электролитные нарушения, к примеру, при неправильном приеме мочегонных средств. Также судороги в некоторых случаях вызваны приемом некоторых лекарств, алкоголя, никотина и кофеина.

«Часто нам не удается связать имеющуюся симптоматику ни с чем из перечисленного, тогда мы говорим о первичном расстройстве. У таких пациентов почти в половине случаев прослеживается семейная история синдрома беспокойных ног», — отметил Мясников.