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02:01, 14 августа 2023
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Доктор Мясников раскрыл причины судорог ног

Доктор Мясников раскрыл причины судорог ног

© Фото: Anelya Okapova / Unsplash

Причины судорог ног раскрыл врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. Он отметил, что схваткообразные боли и подергивания в голенях могут быть симптомом недостатка магния и железа в организме.

Судороги также возникают из-за структурных изменений стопы, проблемах с щитовидной железой, диабета и ревматологических болезней. Причиной неприятных ощущений могут стать водно-электролитные нарушения, к примеру, при неправильном приеме мочегонных средств. Также судороги в некоторых случаях вызваны приемом некоторых лекарств, алкоголя, никотина и кофеина.

«Часто нам не удается связать имеющуюся симптоматику ни с чем из перечисленного, тогда мы говорим о первичном расстройстве. У таких пациентов почти в половине случаев прослеживается семейная история синдрома беспокойных ног», — отметил Мясников.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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