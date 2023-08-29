Доктор Мясников предупредил об опасности речной рыбы

Об опасности речной рыбы в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» телезрителей предупредил ведущий Александр Мясников, врач и автор книг о здоровье. По его словам, пресноводная рыба может быть переносчиком паразитов.

Доктор пояснил: определить, заражена ли рыба паразитами, невооруженным глазом зачастую невозможно. Поэтому ее нельзя употреблять в свежем виде: необходима термическая обработка, заморозка или засолка. Жарить или варить ее нужно не менее 15 минут, подчеркнул специалист.

Мясников напомнил и о пользе пресноводной рыбы: это источник хрома, цинка, витаминов В, а также таурина, лизина и кобальта, необходимых микроэлементов для поддержания нормальной работы организма.