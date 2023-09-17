20:01, 17 сентября 2023
1 мин.
Доктор Мясников предупредил об опасности нечувствительности к инсулину
© Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash
Об опасности нечувствительности тканей организма к гормону инсулину в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.
Доктор пояснил, что инсулинорезистентность проявляется в невозможности усвоить глюкозу клетками организма, что приводит к развитию ряда заболеваний, в первую очередь — к диабету.
Кроме того, инсулинорезистентность может стать причиной развития рака матки, бесплодию, ожирению, повышению холестерина, инфаркту, стенокардии, атеросклерозу, а также повышению давления.