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20:01, 17 сентября 2023
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Доктор Мясников предупредил об опасности нечувствительности к инсулину

Доктор Мясников предупредил об опасности нечувствительности к инсулину

© Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Об опасности нечувствительности тканей организма к гормону инсулину в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор пояснил, что инсулинорезистентность проявляется в невозможности усвоить глюкозу клетками организма, что приводит к развитию ряда заболеваний, в первую очередь — к диабету.

Кроме того, инсулинорезистентность может стать причиной развития рака матки, бесплодию, ожирению, повышению холестерина, инфаркту, стенокардии, атеросклерозу, а также повышению давления.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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