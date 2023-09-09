Доктор Мясников предупредил об опасном способе лечения изжоги

Об опасном способе лечения изжоги предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1». Он призвал не лечить постоянное жжение за грудиной с помощью соды.

«Прием большого количества соды может нарушить работу почек, привести к определенным кислотно-щелочным изменениям, поэтому не рекомендуем использовать соду», — отметил доктор.

По словам Мясникова, от изжоги помогает дробное питание маленькими порциями. Кроме того, неприятное состояние могут усугубить занятия спортом сразу после еды. Важно не игнорировать изжогу, так как отсутствие лечения может привести к онкологическим заболеваниям, отметил врач.