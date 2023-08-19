Доктор Мясников предупредил о появлении нового подвида COVID-19

О появлении в мире нового подвида EG.5 COVID-19, который пока еще не имеет официального названия, предупредил россиян в своем Telegram-канале известный врач-терапевт, теледоктор Александр Мясников.

«Вместе с предшественниками "Кракеном" и "Арктуром" рассматривается как вариант, который может доминировать в этом сезоне», — пояснил он.

По словам врача, новый подвид обладает схожими характеристиками, может немного быстрее распространяться, но не более опасен, чем предыдущие. На этом фоне Мясников порекомендовал проходить профилактику вирусных инфекций.