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16:01, 19 августа 2023
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Доктор Мясников предупредил о появлении нового подвида COVID-19

Доктор Мясников предупредил о появлении нового подвида COVID-19

© Фото: Unsplash

О появлении в мире нового подвида EG.5 COVID-19, который пока еще не имеет официального названия, предупредил россиян в своем Telegram-канале известный врач-терапевт, теледоктор Александр Мясников.

«Вместе с предшественниками "Кракеном" и "Арктуром" рассматривается как вариант, который может доминировать в этом сезоне», — пояснил он.

По словам врача, новый подвид обладает схожими характеристиками, может немного быстрее распространяться, но не более опасен, чем предыдущие. На этом фоне Мясников порекомендовал проходить профилактику вирусных инфекций.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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