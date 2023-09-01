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20:27, 01 сентября 2023
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Доктор Мясников предсказал особенность новой волны COVID-19

Доктор Мясников предсказал особенность новой волны COVID-19

© Фото: engin akyurt / Unsplash

Новую волну заражений COVID-19 осенью предсказал врач и телеведущий Александр Мясников в интервью «Общественной службе новостей».

«Старая прививка сейчас не поможет. Потому что появились новые подвиды ковида ВА.2.86 и EG.5. Прививка "Спутник" того года вообще не действует на омикрон», — рассказал Мясников об особенности штаммов.

Доктор отметил, что при отсутствии тяжелых сопутствующих заболеваний коронавирус не опасен и протекает как обычное ОРЗ. Чтобы не заразиться, необходимо избегать толпы, замкнутых помещений и круглый год заниматься общим укреплением иммунитета.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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