Доктор Мясников предсказал особенность новой волны COVID-19

Новую волну заражений COVID-19 осенью предсказал врач и телеведущий Александр Мясников в интервью «Общественной службе новостей».

«Старая прививка сейчас не поможет. Потому что появились новые подвиды ковида ВА.2.86 и EG.5. Прививка "Спутник" того года вообще не действует на омикрон», — рассказал Мясников об особенности штаммов.

Доктор отметил, что при отсутствии тяжелых сопутствующих заболеваний коронавирус не опасен и протекает как обычное ОРЗ. Чтобы не заразиться, необходимо избегать толпы, замкнутых помещений и круглый год заниматься общим укреплением иммунитета.