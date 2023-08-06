Доктор Мясников полезные в употреблении перед сном продукты

Полезные в употреблении перед сном продукты в своем Telegram-канале назвал телеведущий программы «О самом главном», врач Александр Мясников.

Эксперт посоветовал есть помидоры, яблоки, ананасы и вишню, так как именно эти продукты богаты мелатонином — гормоном, отвечающим за регуляцию сна. Кроме того, полезно добавлять в рацион мясо, птицу, рыбу, яйца и орехи, так как в них содержится триптофан, из которого также вырабатывается мелатонин.