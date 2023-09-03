Доктор Мясников ответил на популярные вопросы о подагре

На популярные вопросы о подагре (заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма мочевой кислоты) в своем Telegram-канале ответил известный врач-терапевт Александр Мясников.

В первую очередь он пояснил, что при обнаружении повышенного уровня мочевой кислоты без других симптомов не следует начинать прием лекарств для его снижения. По его словам, такие лекарства обычно назначают после появления приступов боли или появления камней в почках. Кроме того, они имеют большой список побочных эффектов.

При приеме аллопуринола, в случае, кода уровень мочевой кислоты все равно повышен, доктор рекомендует увеличивать дозу препарата, пока уровень мочевой кислоты не будет меньше 357 микромоль на литр.

На вопрос о том, необходима ли пациенту специальная диета, Мясников ответил утвердительно. По его словам, надо снижать общую калорийность, делать упор на овощи, фрукты, рыбу, молочные обезжиренные продукты — соблюдать Среднеземноморскую диету. При этом он разрешил употреблять кофе и бокал вина, а вот от пива и крепких напитков эксперт советует воздержаться. Также необходимо бросить курить, добавил он.