Доктор Мясников описал два простых упражнения для избавления от головной боли

Два простых упражнения, которые могут быть эффективны против головной боли, описали в программе «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников и его коллега, медик Сергей Агапкин.

Как рассказали эксперты программы, в 80 процентах случаев головная боль возникает от перенапряжения. Болезненные ощущения обычно возникают в мышцах, связках и тканях, покрывающих череп.

Для избавления от неприятных ощущений врачи посоветовали сделать два упражнения. В первом случае нужно поставить ноги на ширине плеч, затем согнуть колени под углом 90 градусов, представив себя сидящим на стуле. Руки при этом должны быть вытянуты вперед.

Если головная боль идет от шеи, следует выполнить следующее упражнение: не поднимая головы, сдвинуть ее назад, чтобы на шее спереди появились складки, и задержаться в таком положении на три-пять секунд, после чего вернуться в исходное положение. В течение дня желательно делать 10-15 повторений, отметил Мясников.