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07:07, 30 августа 2023
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Доктор Мясников перечислил три способа укрепления иммунитета

Доктор Мясников перечислил три способа укрепления иммунитета

© Фото: Gabin Vallet / Unsplash

Три простых способа укрепить иммунитет перечислил врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». Прежде всего, он порекомендовал сбалансированно питаться и «забыть о мусорной пище и фастфуде».

Доктор также напомнил о важности физических нагрузок и режима сна. Для крепкого иммунитета необходимо каждый день заниматься несложной физкультурой, а также засыпать и просыпаться в одно и то же время.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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