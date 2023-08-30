Доктор Мясников перечислил три способа укрепления иммунитета

Три простых способа укрепить иммунитет перечислил врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». Прежде всего, он порекомендовал сбалансированно питаться и «забыть о мусорной пище и фастфуде».

Доктор также напомнил о важности физических нагрузок и режима сна. Для крепкого иммунитета необходимо каждый день заниматься несложной физкультурой, а также засыпать и просыпаться в одно и то же время.