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10:01, 24 августа 2023
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Доктор Мясников назвал провоцирующие депрессию лекарства

Доктор Мясников назвал провоцирующие депрессию лекарства

© Фото: Unsplash

Провоцирующие депрессию лекарства назвал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он упомянул инферферон.

«Многие лекарства вызывают угнетение настроения, допустим, такое лекарство, как интерферон, которым мы лечим болезни печени и вирусные гепатиты, вызывает депрессию», — пояснил доктор.

Кроме того, некоторые антидепрессанты могут провоцировать ухудшение депрессии и появление суицидальных мыслей, отметил врач.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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