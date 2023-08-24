Доктор Мясников назвал провоцирующие депрессию лекарства

Провоцирующие депрессию лекарства назвал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он упомянул инферферон.

«Многие лекарства вызывают угнетение настроения, допустим, такое лекарство, как интерферон, которым мы лечим болезни печени и вирусные гепатиты, вызывает депрессию», — пояснил доктор.

Кроме того, некоторые антидепрессанты могут провоцировать ухудшение депрессии и появление суицидальных мыслей, отметил врач.