Доктор Мясников назвал основные причины развития тромбоза

Основные причины развития тромбоза в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам доктора, тромбоз может спровоцировать вынужденная неподвижность тела: во время постельного режима в больнице, в долгих перелетах и поездках на машине. Дать начало тромбозу может и беременность, а также прием противозачаточных препаратов.

Кроме того, к тромбозу могут привести рак, заболевания сердца и почек, ожирение, повышенное давление, диабет, а также язвенный колит и болезнь Крона, добавил специалист.