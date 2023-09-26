05:32, 26 сентября 2023
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Доктор Мясников назвал основные причины развития тромбоза
© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Основные причины развития тромбоза в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников.
По словам доктора, тромбоз может спровоцировать вынужденная неподвижность тела: во время постельного режима в больнице, в долгих перелетах и поездках на машине. Дать начало тромбозу может и беременность, а также прием противозачаточных препаратов.
Кроме того, к тромбозу могут привести рак, заболевания сердца и почек, ожирение, повышенное давление, диабет, а также язвенный колит и болезнь Крона, добавил специалист.