Доктор Мясников назвал нормы показателей гемоглобина

Нормы показателей гемоглобина назвал в своем Telegram-канале известный врач-терапевт Александр Мясников. По его словам, в среднем для мужчин и для женщин это 16,5 граммов.

Так, показатели нормы для мужчин: от 13,6 до 16,9. А для женщин — от 11,9 до 14,8 граммов.

Доктор подчеркнул, что если гемоглобин устойчиво выше 16,5, следует исключить обезвоживание и гипоксию, которую вызывает курение, храп с апноэ и различные болезни легких.

Он добавил, что часто гипертоники принимают комбинированные лекарства, содержащие мочегонное, что вызывает обезвоживание. В этом случае такие препараты следует исключить.