Люди
08:01, 08 октября 2023
1 мин.

Доктор Мясников назвал способ профилактики инсульта

Доктор Мясников назвал способ профилактики инсульта

© Фото: Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал закаливание способом профилактики инсульта. Он назвал холодную воду «омолаживающей гимнастикой» для сосудов.

Мясников сообщил, что сам закаляется круглый год в любую погоду. Он отметил, что соприкосновение с холодной водой активизирует в организме гормоны счастья.

При этом доктор отметил, что закаливание снижает риск развития инсульта, если у человека нет заболеваний сосудов. Погружение в ледяную воду противопоказано при стенокардии и может вызвать длительный спазм.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.