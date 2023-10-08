Доктор Мясников назвал способ профилактики инсульта

Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал закаливание способом профилактики инсульта. Он назвал холодную воду «омолаживающей гимнастикой» для сосудов.

Мясников сообщил, что сам закаляется круглый год в любую погоду. Он отметил, что соприкосновение с холодной водой активизирует в организме гормоны счастья.

При этом доктор отметил, что закаливание снижает риск развития инсульта, если у человека нет заболеваний сосудов. Погружение в ледяную воду противопоказано при стенокардии и может вызвать длительный спазм.