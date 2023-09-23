Доктор Мясников раскрыл нормальные показатели давления

Нормальные показатели давления раскрыл доктор и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. Он рассказал, что артериальное давление от 120/80 до 129/79 — это предгипертония.

Мясников отметил, что у врачей в США и Европе разные мнения насчет нормального давления. По версии Американской ассоциации кардиологов, гипертонией считается состояние, когда давление поднимается от 130/80 домашних условиях в течение дня, а также в больнице. В Европе утверждают, что гипертонией можно назвать давление от 140/90 дома и от 135/85 в течение дня и при измерении в больнице.

Доктор рассказал, что следует также ориентироваться на средние показатели за 24 часа. В норме они не должны превышать 125/75 и 130/80 по мнению докторов из США и Европы соответственно.