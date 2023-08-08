Доктор Мясников дал совет желающим похудеть

Совет желающим похудеть дал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. Он посоветовал не гнаться за усредненными стандартами и учитывать особенности своего тела.

«Если у вас избыточный вес и вам никак не удается прийти к "общепризнанной" норме — то и не упирайтесь. Тут неизвестно что лучше — ходить со слабостью, головокружением и раздражением или просто ограничить свои потуги тем, чтобы не прибавлять вес», — пояснил доктор.

При этом Мясников подчеркнул, что практически все люди могут сбросить пять процентов от исходного веса. Даже такое похудение снизит количество висцеральной жировой ткани, внутрипеченочного жира и концентрацию инсулина и холестерина в плазме крови.