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01:03, 03 октября 2023
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Доктор Мясников назвал самый опасный из-за кишечной палочки продукт

Доктор Мясников назвал самый опасный из-за кишечной палочки продукт

© Фото: Unsplash

Самый опасный из-за возможного заражения кишечной палочкой продукт в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам доктора, чаще всего кишечную палочку находят в готовых соусах. В качестве примера он привел отели, где заправки к блюдам могут стоять долгое время на столах в ресторанах: соусники не убирают в холодильники, они могут стать рассадниками инфекций.

Чтобы избежать отравления, врач посоветовал съедать мясо сразу после приготовления, а в поездках пить газированную воду, если нет возможности прокипятить обычную.

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