Доктор Гинзбург перечислил правила питания в поездке

Правила питания в длительной поездке перечислил врач-диетолог Михаил Гинзбург на своей странице в «Яндекс.Дзен». Он пояснил, что в дороге у человека снижается самоконтроль, повышается аппетит, а меню в придорожных заведениях не рассчитано на соблюдающих диету.

«Я вижу только один выход — брать еду с собой. Отличная история — кисломолочные напитки, вода, грубый хлеб, фрукты, овощи, хлопья, а лучше мюсли, сухофрукты, орехи», — заявил Гинзбург.

Доктор посоветовал класть продукты в переносной холодильник или брать еду с расчетом на то, что она должна быть съедена за 3-4 часа. Перед трапезой в кафе эксперт порекомендовал съесть хотя бы ломтик хлеба или овощ, а в заведении выбирать супы, овощные салаты, кисломолочные продукты, хлеб и чай. Есть следует медленнее — так насыщение произойдет быстрее.