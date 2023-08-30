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04:01, 30 августа 2023
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Доктор Гинзбург перечислил правила питания в поездке

Доктор Гинзбург перечислил правила питания в поездке

© Фото: Jonas Jacobsson / Unsplash

Правила питания в длительной поездке перечислил врач-диетолог Михаил Гинзбург на своей странице в «Яндекс.Дзен». Он пояснил, что в дороге у человека снижается самоконтроль, повышается аппетит, а меню в придорожных заведениях не рассчитано на соблюдающих диету.

«Я вижу только один выход — брать еду с собой. Отличная история — кисломолочные напитки, вода, грубый хлеб, фрукты, овощи, хлопья, а лучше мюсли, сухофрукты, орехи», — заявил Гинзбург.

Доктор посоветовал класть продукты в переносной холодильник или брать еду с расчетом на то, что она должна быть съедена за 3-4 часа. Перед трапезой в кафе эксперт порекомендовал съесть хотя бы ломтик хлеба или овощ, а в заведении выбирать супы, овощные салаты, кисломолочные продукты, хлеб и чай. Есть следует медленнее — так насыщение произойдет быстрее.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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