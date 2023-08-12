Доктор Гинзбург назвал способы отказаться от курения навсегда

Способы отказаться от курения навсегда назвал в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. По его словам, самым важным в этом вопросе является осознание ряда моментов.

«Я не знаю ни одного курильщика, который не хотел бы бросить курить. Но не каждый признается себе в этом. А нужно признаться! И поверить в то, что ты можешь», — заявил врач.

Гинзбург подчеркнул: человек, который курит, не улучшает свое состояние от сигареты, но он ухудшает свое состояние, когда не курит. И чтобы вернуть себе жизнеспособное состояние, он вынужден курить.

«Важно понять, что курение не делает тебя лучше, умнее или красивее. Оно просто помогает на какое-то время войти в состояние, в котором некурящие люди пребывают всегда», — объяснил психотерапевт.

Доктор напомнил, что каждый курильщик создает вокруг себя среду пассивных курильщиков, которые не хотят курить, но все равно страдают от яда сигарет. «Обычно это самые близкие люди. Разве они заслужили это страдание? Задумайтесь», — призвал он.

Гинзбург добавил, что именно курения является наиболее частой причиной развития рака легкого, а также нескольких других видов этого опасного заболевания. Более того, курение нередко может приводить к вынужденной ампутации нижних конечностей. И самое главное: вредная привычка отнимает 10-15 лет жизни у каждого курильщика.

«Бросившему курить человеку психологически плохо будет лишь первые три-четыре дня. После этого начнет появляться ощущение победы, того, что ты можешь, что впереди долгая жизнь со свежим и чистым дыханием. И здоровье постепенно начнет налаживаться», — отметил эксперт.

Гинзбург обратился и к курильщикам, которые боятся растолстеть после отказа от сигарет. «Вы не растолстеете именно по этой причине. Вы можете поправиться, если начнете заменять сигареты сладкими и жирными продуктами. Но есть много альтернативных, безвредных для фигуры вариантов: орехи, ягоды, овощи», — сказал он.

Врач призвал больше двигаться и заменять курение «телесными радостями» — зарядкой, прогулками на свежем воздухе, принятием ванны. «Все это подарит в разы больше удовольствия, чем очередная сигарета», — подчеркнул он.