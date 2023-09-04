Доктор Гинзбург назвал не подходящие для завтрака продукты

Не подходящие для завтрака продукты назвал в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. Он порекомендовал в утреннее время отказаться от сладкого и мясного.

«Сахаросодержащие продукты действуют на нас с вами парадоксально — небольшой кратковременный подъем энергии сменяется упадком сил и снижением настроения», — заявил Гинзбург.

По этой причине он призвал не включать в утреннее меню мед, джемы, варенье, выпечку, кондитерские изделия и даже так называемые «продукты для завтрака» — колечки, подушечки и глазированные хлопья.

Пельмени, голубцы, вареное или жареное мясо — продукты сытные, но тяжелые, провоцирующие сонливость и снижение работоспособности. «Эта еда хороша для ужина, но и вечером ею лучше не злоупотреблять», — заметил врач.

Ранее Гинзбург перечислил правила питания в поездке. Он посоветовал класть продукты в переносной холодильник.