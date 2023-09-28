Доктор Гинзбург назвал три самых полезных продукта итальянской кухни

Самые полезные продукты итальянской кухни назвал врач-диетолог Михаил Гинзбург в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен». В первую очередь он упомянул оливковое масло, которое в средиземноморском регионе используют вместо привычного нам подсолнечного.

«Разница двух этих в общем-то похожих масел заключается в том, что подсолнечное, если его много, способствует развитию тканевого воспаления (в случае с детьми это дополнительные проблемы с обучением, повышенная склонность к аллергиям и простудным заболеваниям), а оливковое действует прямо противоположно, вызывает противовоспалительный эффект», — пояснил доктор.

Вторым полезным продуктом Гинзбург назвал жирную морскую рыбу, богатую йодом, витамином D и полиненасыщенными жирными кислотами. Также врач отметил пользу свежих и запеченных овощей.

«В остальном итальянскую кухню полезной назвать нельзя никак: чрезмерное количество красного мяса, копченостей и соли, много просеянной муки, столовые вина едва ли не каждый день», — добавил врач.