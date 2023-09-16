Доктор Гинзбург предупредил об опасности одного морепродукта

Об опасности одного морепродукта предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург в своем блоге «Яндекс.Дзен». Он заявил, что употребление неправильно приготовленных крабов грозит инфекционными и паразитарными заболеваниями.

Во избежание неприятных последствий доктор призвал варить крабовое мясо не менее 20 минут. Кроме того, он предупредил, что этот продукт может вызывать аллергию.

Гинзбург перечислил и полезные свойства крабового мяса. «Это хороший белок с высоким коэффициентом усвоения, витамин Д3, которого, кстати, нам не хватает почти всегда, плюс минералы: йод, селен и цинк», — рассказал он. Кроме того, в крабах содержится много витаминов группы В, особенно В6 и В12.