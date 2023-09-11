Доктор Гадзиян перечислил основные симптомы рака почки

Основные симптомы рака почки перечислил в своем Telegram-канале хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.

По словам специалиста, опасными симптомами считаются потеря аппетита, снижение веса, проблемы со сном, слабость, утомляемость, боль в пояснице и уплотнение в животе, которое можно нащупать.

Доктор пояснил, что на первой стадии опухоль локализуется в почке, а ее размер не превышает семи сантиметров. На второй стадии уплотнение увеличивается в размерах, но за пределы почечной ткани все еще не выходит.

На третьей стадии рака новообразование может находиться как в самой почке, так и развиваться на надпочечнике или паранефральной клетчатке. Кроме того, опухоль может распространиться и в почечную, и полую вену.

Четвертая стадия характеризуется распространением метастазов по всему организму. Чаще всего новые раковые клетки обнаруживают в костях, печени и легких, рассказал специалист.