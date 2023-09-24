Доктор Долгов дал советы ревнующим своих сыновей матерям

Советы ревнующим своих сыновей матерям дал в личном Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов.

«Ревность к женщине взрослого сына может быть вызвана различными причинами, включая страх потери близости и влияния на сына, конкуренция за его внимание, неуверенность в его выборе, просто изменения в привычном распорядке», — объяснил доктор.

Он порекомендовал страдающим от такой ревности матерям в первую очередь признаться себе в этом чувстве, а после обсудить проблему с кем-то из близких.

«Отпустите контроль. Поймите, что ваш сын — взрослый человек, который имеет право на свою жизнь и свои решения. Попытка контролировать его выбор может только усугубить ситуацию», — отметил Долгов.

Важно установить здоровые границы в отношениях с сыном и его избранницей, продолжил психолог. Не стоит быть навязчивой и вмешиваться в их личную жизнь, если они этого не просят.

Помочь может сосредоточение на своей личной жизни. Нужно найти занятия, которые приносят удовольствие и помогают отвлечься от негативных мыслей, сделать свою жизнь наполненной — такой, чтобы ей можно было наслаждаться, не мешая молодым наслаждаться своей.

При этом нужно обязательно поддерживать связь с сыном, интересоваться его жизнью, но без вмешательства в его личные дела.

«Примите его выбор. Ваш сын выбрал конкретную женщину, и это его решение. Даже если вы не полностью согласны с его выбором, важно его уважать. И быть благодарной за то, что у сына есть любящий партнер, который о нем заботится. И главное: помните, что ваш сын — это ваш выросший ребенок, а не мужчина, за внимание которого следует конкурировать с другой женщиной», — заметил Долгов.