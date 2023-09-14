Доктор Долгов оправдал забывчивых прокрастинаторов

Забывчивых прокрастинаторов оправдал в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов.

«Очень часто ко мне обращаются с запросом «хочу стать более организованным». Клиенты жалуются, что из-за собственной неорганизованности либо ничего не успевают, либо все забывают, из-за чего многие дела остаются не сделанными», — написал он.

Доктор уточнил, что многие пациенты обращаются к нему не только потому, что осознают проблему, но и потому, что ни один из опробованных способов решить ее — ни написанные от руки списки дел, ни различного рода «напоминалки» в гаджетах, ни содействие более организованных родственников и коллег, ни тренинги по тайм-менеджменту — им не помог.

«Когда начинаешь разбираться, что именно не удалось сделать, выясняется, что в большинстве случаев это то, что человеку неприятно, не хочется и вызывает массу негативных эмоций, делается через "не могу"», — заметил Долгов.

Неорганизованность в этом случае — бессознательный защитный механизм. С проблемой, по мнению медика, следует разбираться на другом уровне, выбирая занятия себе по душе.