Доктор Долгов напомнил эффективные упражнения для снятия стресса

Эффективные упражнения для снятия стресса напомнил в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. Он сослался на разработанную американским врачом-физиологом и психиатром Эдмундом Джейкобсоном технику прогрессивной мышечной релаксации.

По словам доктора, в начале тренировки нужно на несколько минут сосредоточиться на своем дыхании: дышать медленно и спокойно, думая при этом о чем-то приятном. Далее можно приступать к работе над различными группами мышц.

«Максимально плотно и сильно сожмите руку. Вы должны почувствовать напряжение в кисти и предплечье. Расслабьте руку на выдохе, концентрируясь на возникающем чувстве облегчения. То же самое повторите для другой руки. Если вы правша, начинать стоит с правой руки, если левша — с левой», — описал первое упражнение Долгов.

Избавиться от беспокойства также помогает работа с мышцами шеи, продолжил врач. Нужно откинуть голову назад, медленно поворачивать ее из стороны в сторону, затем расслабиться. После этого притянуть плечевые суставы высоко к ушам и в таком положении наклонять подбородок к груди.

После этого стоит поработать с лицом. «Поднимите брови как можно выше, широко откройте рот — как будто изображаете чувство сильного удивления. Плотно закройте глаза, нахмурьтесь и наморщите нос. Сильно сожмите челюсти и отведите уголки рта назад», — привел действенный метод специалист.

Для работы с мышцами груди нужно сделать глубокий вдох и задержать дыхание на несколько секунд, затем расслабиться и вернуться к нормальному дыханию, для работы с мышцами спины и живота — напрячь мышцы брюшного пресса, свести лопатки и выгнуть спину.

Следующее упражнение — для ног. «Напрягите передние и задние мышцы бедра, держа колено в напряженном полусогнутом положении. Максимально потяните на себя ступню и разогните пальцы. Вытяните голеностопный сустав и сожмите пальцы стопы. Сделайте три-четыре повтора комплекса», — описал порядок действий Долгов.

«Каждый раз, когда вы даете отдых только что напряженным мышцам, обращайте внимание на то, как это приятно и как вы хорошо себя чувствуете расслабленным», — объяснил он.