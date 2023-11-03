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20:00, 03 ноября 2023
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Вся в мать! Дочь Успенской показала откровенное фото

Вся в мать! Дочь Успенской показала откровенное фото

© Фото: @pacha_tati

Вся в мать! Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, выступающая под псевдонимом Pacha Tati, показала откровенное фото в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Певица сделала селфи на одном из пляжей Дубая. На снимке она изображена в шезлонге, на ней — раздельный купальник коричневого цвета. Плаксина также показала лицо без косметики, собрав волосы в пучок и дополнив образ подвеской.

Ранее стало известно о том, куда отправилась Инстасамка? Популярная певица покинула Россию.

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