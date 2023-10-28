Не хочет видеть свое отражение! Дочь Славы страдает от послеродовой депрессии

Дочь известной российский певицы Славы (Анастасия Славенская) Александра резко поправилась во время беременности. В беседе с [KP.RU](https://www.kp.ru/daily/27574.5/4843590/ она пожаловалась, что теперь не может скинуть вес, из-за чего чувствует себя подавлено.

Всего она набрала 20 килограммов, из которых семь уже сбросила.

«Вес остановился. И у меня не получается похудеть, сейчас мне не хватает силы воли. Не могу собраться. В идеале мне нужно сбросить еще 12 килограммов», — призналась она.

По словам молодой актрисы, иногда ее настигают депрессивные состояния. Из-за изменений во внешности артистка комплексует и не нравится себе.

Ранее певица Слава сообщила о проблемах со здоровьем.