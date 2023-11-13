«Ударилась головой, на колене синяк». Дочь Шнурова пострадала из-за нерадивого таксиста

Дочь певца Сергея Шнурова, 30-летняя Серафима Шнурова-Астанина пострадала из-за нерадивого таксиста. Она рассказала об этом в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Когда выходила из такси, водитель нажал на газ, страшно было очень. Я ударилась головой о крышу салона, синяк на колене. И самое страшное — повредила каблук», — пожаловалась женщина.

Дочь артиста отметила, что после инцидента связалась с поддержкой. Ей дали промокод, который покрывает ремонт обуви.

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