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15:00, 03 ноября 2023
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«Папа-праздник» Почему дочь SHAMANа так редко видит звездного отца?

«Папа-праздник» Почему дочь SHAMANа так редко видит звездного отца?

© Кадр: SHAMAN / YouTube

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в интервью проекту «Команда» на YouTube рассказал об отношениях с девятилетней дочерью Варварой, которая появилась на свет в отношениях с бывшей женой исполнителя Мариной Рощупкиной. Почему девочка так редко видит звездного отца?

Артист сообщил, что девочка учится в обычной школе и все знают, кто ее отец. «Состояние неловкости у нее есть, но она мной гордится. Я — папа-праздник», — признался певец в интервью.

Дронов отметил, что всегда приезжает к ребенку с подарками и хорошим настроением, старается произвести хорошее впечатление и подарить позитивные эмоции. Однако делать это получается редко из-за плотного гастрольного графика, признался собеседник.

Ранее была раскрыта стоимость концертов певца SHAMAN.

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