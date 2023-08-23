Дочь-бодибилдерша актрисы Марии Шукшиной показала фигуру в купальнике

Дочь актрисы Марии Шукшиной, бодибилдерша Анна Шукшина показала фигуру в купальнике. Снимком она поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На фото Шукшина позирует в раздельном бикини, стоя в воде. «Лето. Любите себя», — подписала публикацию спортсменка.

«Ого-го», «Мечта», «Анечка, красавица», — прокомментировали фото подписчики спортсменки.

Шукшина увлеклась бодибилдингом несколько лет назад. В 2022 году женщина заняла третье место в абсолютном зачете среди женщин на кубке Московской области по пауэрлифтингу. По словам Анны, ее мать и бабушка, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, не поддерживают ее увлечение.