Дочь Александра Серова в купальнике записала селфи-видео

30-летняя дочь певца Александра Серова Мишель Серова в купальнике записала селфи-видео из отпуска, она опубликовала ролик на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах женщина позирует на фоне моря в желтом бикини. Образ она дополнила ювелирными украшениями и солнцезащитными очками. В настоящий момент блогер вместе с мужем и ребенком отдыхает на одном из турецких курортов.