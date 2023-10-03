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02:31, 03 октября 2023
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Дочь Александра Серова в купальнике записала селфи-видео

Дочь Александра Серова в купальнике записала селфи-видео

© Кадр: @mishel_serova

30-летняя дочь певца Александра Серова Мишель Серова в купальнике записала селфи-видео из отпуска, она опубликовала ролик на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах женщина позирует на фоне моря в желтом бикини. Образ она дополнила ювелирными украшениями и солнцезащитными очками. В настоящий момент блогер вместе с мужем и ребенком отдыхает на одном из турецких курортов.

Дочь Александра Серова в купальнике записала селфи-видео

© Кадр: @mishel_serova

На кадрах женщина позирует на фоне моря в желтом бикини. Образ она дополнила ювелирными украшениями и солнцезащитными очками. В настоящий момент блогер вместе с мужем и ребенком отдыхает на одном из турецких курортов.

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